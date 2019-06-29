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Барселона заинтересовалась защитником Милана Родригесом

22:56 53 Читати українською
Барселона заинтересовалась защитником Милана Родригесом
Рикардо Родригес / Фото Rumor

Защитник Милана и сборной Швейцарии Рикардо Родригес может продолжить карьеру в испанском гранде.

На радары Барселоны попал Рикардо Родригес, сообщает Diario Sport.

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Каталонский клуб рассматривает 26-летнего защитника как конкурента Жорди Альбы на левом фланге обороны. "Блаугранас" пока не присылали запрос "россонери", переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Если трансфер состоится – это может повлиять на будущее защитника Динамо Виталия Миколенко. По информации СМИ, Милан заинтересован в услугах украинца, который тоже выступает левом фланге обороны.

В прошлом сезоне Серии А Родригес провел 35 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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