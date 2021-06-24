20-річний хавбек став сенсаційним відкриттям чемпіонату Європи, потрапивши у поле зору скаутів Барселони та Мілана, повідомляє Diario SPORT.

Вирішальний м'яч Данії у ворота Росії став найкращим голом 3-го туру Євро-2020

На Міккеля Дамсгора також претендують деякі клуби з англійської Прем'єр-ліги. Президент Сампдорії після гола данця у ворота збірної Росії на Євро-2020 заявив, що він коштує щонайменше 30 млн євро. Якщо він відзначиться ще одним забитим м'ячем, то генуезці проситимуть за нього вже 40 млн.

Нагадаємо, Дамсгор перейшов до Сампдорії восени 2020 року з данського Норшелланна. У сезоні 2020/21 він пропустив лише 3 матчі, відзначившись 2 голами та 4 асистами. На чемпіонаті Європи Міккель зіграв у двох матчах та забив один м'яч у ворота Росії.

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