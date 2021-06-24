20-летний хавбек стал сенсационным открытием чемпионата Европы, попав в поле зрения скаутов Барселоны и Милана, сообщает Diario SPORT.

Решающий мяч Дании в ворота России стал лучшим голом 3-го тура Евро-2020

На Миккеля Дамсгора также претендуют некоторые клубы из английской Премьер-лиги. Президент Сампдории после гола датчанина в ворота сборной России на Евро-2020 заявил, что он стоит минимум 30 млн евро. Если он отметится еще одним забитым мячом, то генуэзцы будут просить за него уже 40 млн.

Напомним, Дамсгор перешел в Сампдорию осенью 2020 года с датского Норшелланна. В сезоне 2020/21 он пропустил только 3 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами. На чемпионате Европы Миккель сыграл в двух матчах и забил один мяч в ворота России.

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