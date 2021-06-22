Міккель Дамсгор

Вік: 20 років

Позиція: лівий вінгер

Клуб: Сампдорія

Transfermarkt: 13 мільйонів євро

Статистика у збірній Данії: 5 матчів, 3 голи

Перед третім туром у збірної Данії було нуль очок, але надія ще зігрівала серця мешканців Ютландії. Ситуація у групі В склалася таким чудернацьким чином, що одна перемога – з якомога більшим рахунком і при зручному результаті у паралельному матчі бельгійців із фінами – могла вивести товаришів Крістіана Еріксена одразу на другу сходинку.

У Росії були свої інтереси. Гра на копенгагенському Паркені стартувала з місця в кар’єр, обидві команди створювали моменти і багато нервували. "Гойдалки" могли закінчитися голом у будь-які із воріт. На 38-ій хвилині стадіон вибухнув уперше. Наймолодший і, вочевидь, найспокійніший гравець господарів Міккель Дамсгор отримав м'яч перед штрафним майданчиком росіян і, не довго думаючи, вирізав обвідним ударом під дальню стієчку – 1:0. Технічно непростий маневр, але виконано, наче за підручником. Краса неймовірна. Почерк зрілого майстра, хоча хлопчині лише двадцять.

Цей гол став ключовим у дуелі, заклавши фундамент успіху, який данці розвинули після перерви. Суперник отримав удар під дих, змушений був розкриватися у намірах зрівняти рахунок. Що було далі – ви всі чудово бачили. Повний розгром – команда Черчесова із ганьбою повертається на Росію. "Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим". Класика!

Копенгагенський погром у відеоогляді матчу Росія – Данія – 1:4

Ази футболу хлопчик Міккель осягав під керівництвом свого батька – упродовж довгих 8 років. А потім, завдяки щасливому збігу обставин, потрапив у поле зору скаутів клубу Норшелланн. За першу команду дебютував у віці 17 років і провів тут три повноцінні сезони: 93 матчі, 13 голів. Непоганий результат для необстріляного лівого вінгера.

У лютому минулого року здібного данця підписала Сампдорія. Контракт розрахований на 4 роки, трансфер обійшовся генуезцям у 6,7 млн євро. Дебютний сезон у Кальчо був суперечливим. Дамсгор з'являвся на полі понад 30 разів (це плюс), але забив лише двічі (це мінус) – у ворота Кротоне та Лаціо.

І тут варто віддати належне головному тренеру Данії Касперу Юлманду, який розгледів у малому перспективу. До старту Євро в активі Міккеля було тільки 3 матчі за головну команду і 2 забиті м’ячі (обидва Молдові у феєричному погромі 8:0). Тим не менше, проти Бельгії і Росії Юлманд ставив проспекта з перших хвилин. Вчора той віддячив наставнику сповна.

Данія багато настраждалася на цьому Євро: пережила шок від інциденту з Еріксеном, зазнала сенсаційної поразки від Фінляндії, билася на рівних із Бельгією, але програла вдруге. Вчора ж Найвища Справедливість віддала цій команді усі борги. Яка красива історія!

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