Саме гол захисника Челсі, забитий на 80-й хвилині поєдинку проти збірної Росії, став найкращим у третьому турі Євро-2020, інформує офіційний сайт УЄФА.

Євро-2020: турнірна сітка і розклад матчів – визначилися потенційні суперники збірної України

Данії потрібна була перемога мінімум із різницею в 2 голи. Крістенсен, який у складі Челсі виграв Лігу чемпіонів 2020/21, гарматним ударом у дотик з-за меж штрафного приніс своїй збірній саме таку перевагу, яка була потрібна. У підсумку, Данія розгромила росіян, а в 1/8 фіналу зіграє з Уельсом.

До слова, на статус автора найкращого забитого м'яча третього туру Євро претендували також Лука Модріч (Хорватія), Роберт Лєвандовскі (Польща) та Ірфан Кахведжі (Туреччина).

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто