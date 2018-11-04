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Барселона зацікавилась двома захисниками з АПЛ, – Mundo Deportivo

19:19 21 Читать на русском
Барселона зацікавилась двома захисниками з АПЛ, – Mundo Deportivo
Давід Луїс / соцмережі

Окрім Вілліана, Барселона також прагне підписати захисника Челсі Давіда Луїса, яким цікавилась минулого сезону. Також у список трансферних пріоритетів потрапив і Лоран Кошельни з Арсенала.

Захисник Челсі Давід Луїс може вже в січні перейти в Барселону, яка шукає підсилення в лінію оборони, повідомляє Mundo Deportivo.

Мессі попри травму потрапив у заявку на матч з Інтером

Іспанці вже цікавились бразильцем у сезоні 2017/2018 і хотіли скористатись не найкращими стосунками гравця з екс-наставником "синіх" Антоніо Конте. Зараз у центрбека останній рік за контрактом.

Також у шорт-лист входить захисник Арсенала Лоран Кошельни.

Барселона і Челсі готують суперобмін гравцями

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