Захисник Жюль Кунде нарешті отримав дозвіл виходити на поле у синьо-гранатовій футболці.

Хаві може зітхнути з полегшенням – Барселона таки змогла зареєструвати всіх своїх літніх новачків. Останнім із них став Жюль Кунде – Ла Ліга 27 серпня внесла француза у список гравців "синьо-гранатових".

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Тривала бюрократична тяганина з підрахунком ліміту зарплат і відповідністю бюджету Барси вимогам фінансового фейр-плей залишилася позаду. Відповідно, центральний захисник нарешті отримав шанс дебютувати за Барселону в офіційному матчі. Це може статися вже 28 серпня в поєдинку 3-го туру чемпіонату Іспанії проти Вальядоліда, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барса заплатила Севільї за 23-річного француза 50 мільйонів євро, а ще 10 млн андалусійці можуть отримати як бонуси. Через тривалу процедуру зі своєю реєстрацією центрбек пропустив стартові два матчі чемпіонату – проти Райо Вальєкано і Реал Сосьєдада.

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