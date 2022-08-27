Хави может вздохнуть с облегчением – Барселона смогла зарегистрировать всех своих летних новичков. Последним из них стал Жюль Кунде – Ла Лига 27 августа внесла француза в список игроков "сине-гранатовых".

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Продолжительная бюрократическая волокита с подсчетом лимита зарплат и соответствием бюджета Барсы требованиям финансового фейр-плей осталась позади. Соответственно, центральный защитник наконец-то получил шанс дебютировать за Барселону в официальном матче. Это может произойти уже 28 августа в поединке 3-го тура чемпионата Испании против Вальядолида, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Барса заплатила Севилье за ​​23-летнего француза 50 миллионов евро, а еще 10 млн андалусийцы могут получить в качестве бонусов. Из-за длительной процедуры со своей регистрацией центрбек пропустил два стартовых матча чемпионата – против Райо Вальекано и Реал Сосьедада.

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