Каталонці близькі до вирішення саг, які тривають останні кілька тижнів. Де Йонга хотіли продати в МЮ або Челсі, проте хавбек навідріз відмовлявся покидати Камп Ноу. Барса була готова зберегти його лише у разі зменшення зарплатні.

Барселона віддала чемпіона світу в оренду аутсайдеру Серії А

Нідерландець довго крутив носом, але нарешті передумав, повідомляє Diario Sport. Сьогодні півзахисник попросив агента шукати компроміс з Барселоною, щоб продовжити кар'єру у складі "кулес". Окремо потрібно вирішити питання боргу. 2 роки тому де Йонг погодився відтермінувати 17 млн євро виплат, які також стали проблемою цього літа.

Вердикт для Мартіна Брейтвейта зовсім інший. Данця відверто виганяли, забравши номер і не взявши на літнє турне в США. Нападник вперто пручався, але все ж погодився покинути клуб вже зараз, інформує Жерар Ромеро. Барселона виплатить йому 2,5 млн євро компенсації. Це дозволить каталонцям суттєво зекономити, адже Брейтвейт за решту 2 років контракту мав заробити близько 6 млн євро.

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