Барселона предложит контракт Месси до 2023 года

Руководство "блаугранас" готовит контракт для аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил, что Барселона вскоре прожовжить контракт с Лионелем Месси.

Mundo Deportivo утверждает, что "сине-гранатовые" готовят для Лионеля контракт, который рассчитан до 2023 года.

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В клубе уверены, что Месси отработает действующее соглашение до 2021 года и подпишет новое по завершению текущего сезона. В 2021 году состоятся выборы президента Барселоны и в Каталонии хотят, чтобы аргентинец остался в команде несмотря на то, кто станет руководителем клуба.

"Блаугранас" намерены назначить встречу с Лионелем и его отцом, на которой обсудят детали сделки.

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