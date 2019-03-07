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Мессі офіційно повертається в збірну Аргентини – заявка "альбіселестес" на матчі з Марокко та Венесуелою

18:11 185 Читать на русском
Мессі офіційно повертається в збірну Аргентини – заявка "альбіселестес" на матчі з Марокко та Венесуелою
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі невдовзі знову одягне футболку своєї національної команди.

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив список гравців, які будуть готуватися до товариських матчів проти Венесуели та Марокко.

Марокко заплатить Аргентині 450 тисяч євро за участь Мессі в товариському матчі

Нагадаємо, Мессі після ЧС-2018 вирішив тимчасово призупинити виступи за національну команду, а тепер повертається до складу "альбіселестес". Символічно, що саме цього дня в 2006-у році Ліонель забив свій дебютний гол за збірну у матчі проти Хорватії (2:3).

Аргентина 22 березня в Мадриді зіграє у спарингу із Венесуелою, а 26 березня завітає в гості до збірної Марокко.

"Мессі – найкращий гравець у світі, а в збірній Аргентини не можуть цим скористатися", – Тальяфіко

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина
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