Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче бачити в команді зірку Барселони, з яким працював в Борусії Д.

Німецький фахівець почав розмірковувати над тим, як посилити свою команду влітку. Тухель не розраховує на Садьйо Мане в наступному сезоні й планує знайти для нього заміну.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, наставник мюнхенців хотів би бачити у своїй команді вінгера Барселони Усмана Дембеле. Француз грав під керівництвом Тухеля в Боруссії Д, тому тренер добре знає якості футболіста й вірить, що він допоможе Баварії в наступному сезоні завоювати титули.

Контракт Дембеле з "блаугранас" закінчується у 2024 році. Нещодавно агент гравця зустрічався з керівництвом Барселони, щоб обговорити нову угоду. Хаві вважає француза недоторканим і виступає проти трансферу вінгера.

Усман Дембеле в поточному сезоні відіграв в 30 матчах за каталонців у всіх турнірах. В його активі вісім голів та сім результативних передач.

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