"Ми зберігаємо обережну позицію. Суперліга – це необхідність, але останнє слово залишиться за членами клубу. Великі клуби вкладають багато ресурсів, і ми повинні захищати свої інтереси під час економічного розподілу. Це повинно бути привабливе змагання, засноване на спортивних цінностях. Ми виступаємо за національні ліги і відкриті для діалогу з УЄФА. Нам потрібно більше ресурсів, щоб зробити це шоу розкішним. Гадаю, компроміс буде.

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На деякі клуби Суперліги чинився тиск, але пропозиція залишається чинною. Ми робимо дуже важливі внески, зарплати дуже високі... Всі ці моменти і спортивні досягнення потрібно враховувати", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що 9 клубів офіційно оголосили про свій відхід із Суперліги. Ювентус визнав необхідність призупинити проект, а Барселона та Реал поки не робили категоричних заяв.

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