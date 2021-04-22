УЄФА шукає компроміс, щоб остаточно заспокоїти клуби-бунтівники. Більш рання зміна формату Ліги чемпіонів – один з варіантів, повідомляє AS.

"Ці клуби зробили велику помилку": Чеферін – про долю "бунтівників", які відмовилися від Суперліги

Реформація турніру повинна була починатися у сезоні 2024/25, однак провідні клуби прагнуть пришвидшити процес. В ідеалі – з наступного сезону. Більша кількість топ-матчів, додаткові прибутки – саме цими цілями керувались Флорентіно Перес і компанія перед створенням Суперліги.

Вболівати за улюблені команди смачніше з Pepsi та Lay's! Замовляй бокс для справжніх шанувальників футболу, щоб дивитися матчі Ліги Чемпіонів було ще цікавіше.

Втім, є дві серйозні перешкоди. Нова модель передбачає більшу кількість команд і поєдинків, тому УЄФА довелося б домовлятися з трансляторами знову (є чинний контракт до 2024 року). Також не слід забувати про чотири додаткові путівки у групову стадію. Клуби проводили поточний сезон з прицілом на старий розподіл місць, не сподіваючись отримати нові можливості так скоро.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу