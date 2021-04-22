Барселона остается верной идее Суперлиги – Лапорта рассказал о давлении на участников
Президент Барселоны Жена Лапорта раскрыл позицию клуба по Суперлиге, которую пришлось приостановить.
"Мы сохраняем осторожную позицию. Суперлига – это необходимость, но последнее слово останется за членами клуба. Большие клубы вкладывают много ресурсов, и мы должны защищать свои интересы во время экономического распределения. Это должно быть привлекательное соревнование, основанное на спортивных ценностях. Мы выступаем за национальные лиги и открыты для диалога с УЕФА. Нам нужно больше ресурсов, чтобы сделать это шоу роскошным. Думаю, компромисс будет.
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На некоторые клубы Суперлиги оказывалось давление, но предложение остается в силе. Мы делаем очень важный вклад, зарплаты очень высокие... Все эти моменты и спортивные достижения нужно учитывать", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Напомним, что 9 клубов официально объявили о своем уходе из Суперлиги. Ювентус признал необходимость приостановить проект, а Барселона и Реал пока не делали категорических заявлений.
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