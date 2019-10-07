Барселона заборгувала космічну суму топ-клубам Європи

Іспанська Барселона внаслідок активних трансферних кампаній має боргові зобов'язання перед низкою європейських клубів.

"Блаугранас" досі не виплатили повну вартість трансферів кількох виконавців, стверджує AS.

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Зокрема, боси Барселони повинні заплатити англійському Ліверпулю 94 млн євро за перехід Філіппе Коутінью. Трансфер бразильця був оформлений взимку 2018-го за 145 млн у євровалюті плюс бонуси, а нинішній сезон він проводить на правах оренди в мюнхенській Баварії.

Крім того, каталонці заборгували французькому Бордо понад 30 млн євро за бразильця Малкома. Його трансфер влітку минулого року коштував Барсі 41 млн євро, а цьогоріч вони вже продали його в пітерський Зеніт за 40+5 млн у євровалюті.

Відзначимо, що сумарний борг іспанської Барселони перед різними клубами становить 260 млн євро.

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