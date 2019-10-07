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Барселона заборгувала космічну суму топ-клубам Європи

7 жовтня 23:55 360 Читать на русском
Барселона заборгувала космічну суму топ-клубам Європи
Барселона заборгувала космічну суму топ-клубам Європи / Reuters

Іспанська Барселона внаслідок активних трансферних кампаній має боргові зобов'язання перед низкою європейських клубів.

"Блаугранас" досі не виплатили повну вартість трансферів кількох виконавців, стверджує AS.

Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19

Зокрема, боси Барселони повинні заплатити англійському Ліверпулю 94 млн євро за перехід Філіппе Коутінью. Трансфер бразильця був оформлений взимку 2018-го за 145 млн у євровалюті плюс бонуси, а нинішній сезон він проводить на правах оренди в мюнхенській Баварії.

Крім того, каталонці заборгували французькому Бордо понад 30 млн євро за бразильця Малкома. Його трансфер влітку минулого року коштував Барсі 41 млн євро, а цьогоріч вони вже продали його в пітерський Зеніт за 40+5 млн у євровалюті.

Відзначимо, що сумарний борг іспанської Барселони перед різними клубами становить 260 млн євро.

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Теги
Трансфери Барселони Малком Малком Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона Іспанія
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