Барселона задолжала космическую сумму топ-клубам Европы

Испанская Барселона вследствие активных трансферных кампаний имеет долговые обязательства перед рядом европейских клубов.

"Блаугранас" до сих пор не выплатили полную стоимость трансферов нескольких исполнителей, утверждает AS.

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В частности, боссы Барселоны должны заплатить английскому Ливерпулю 94 млн евро за переход Филиппе Коутиньо. Трансфер бразильца был оформлен зимой 2018-го за 145 млн в евровалюте плюс бонусы, а нынешний сезон он проводит на правах аренды в мюнхенской Баварии.

Кроме того, каталонцы задолжали французскому Бордо более 30 млн евро за бразильца Малкома. Его трансфер летом прошлого года стоил Барсе 41 млн евро, а в этом году они уже продали его в питерский Зенит за 40+5 млн в евровалюте.

Отметим, что суммарный долг испанской Барселоны перед различными клубами составляет 260 млн евро.

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