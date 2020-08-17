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Барселона вже цього тижня залишить суперника збірної України без головного тренера

16:38 - Читать на русском
Барселона вже цього тижня залишить суперника збірної України без головного тренера
Рональд Куман / Reuters

Барселона вже визначилась із наступником Кіке Сетьєна на посаді головного тренера "блаугранас".

Рональд Куман покине посаду головного тренера збірної Нідерландів та очолить Барселону, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Зазначається, що про зміни буде офіційно оголошено вже цього тижня. Цю інформацію частково підтверджує той факт, що Куман сьогодні, 17 серпня, прибув до аеропорту Барселони. Наразі, Рональд очолює збірну Нідерландів – суперника України на Євро-2021.

Додамо, що Барселона наразі не оголосила про звільнення Кіке Сетьєна. Очікується, що про звільнення 61-річного фахівця оголосять сьогодні, 17 серпня. Іспанець очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Нідерланди Нідерланди Рональд Рональд Куман Кіке Кіке Сетьєн
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