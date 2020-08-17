Барселона близька до призначення Кумана – тренер вже прибув в Іспанію

Як інформує El Chiringuito TV, фахівець прибув пізно ввечері 16 серпня на фоні заяви президента Барселони Жозепа-Марії Бартомеу про звільнення Сетьєна.
Бартомеу заявив про звільнення Сетьєна з Барселони
За інформацією Mundo Deportivo, Барселона начебто погодила контракт на 2 роки з Куманом. Додамо, що Рональд все ще залишається головним тренером збірної Нідерландів – одного із суперників України на майбутньому Євро-2021.
Барселона наразі не оголосила про звільнення Кіке Сетьєна. Очікується, що про звільнення 61-річного фахівця оголосять сьогодні, 17 серпня. Іспанець очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде.
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