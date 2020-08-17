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Барселона близька до призначення Кумана – тренер вже прибув в Іспанію

09:35 - Читать на русском
Барселона близька до призначення Кумана – тренер вже прибув в Іспанію
Рональд Куман / Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прибув до Барселони на фоні чуток щодо зміни наставника "блаугранас".

Як інформує El Chiringuito TV, фахівець прибув пізно ввечері 16 серпня на фоні заяви президента Барселони Жозепа-Марії Бартомеу про звільнення Сетьєна.

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За інформацією Mundo Deportivo, Барселона начебто погодила контракт на 2 роки з Куманом. Додамо, що Рональд все ще залишається головним тренером збірної Нідерландів – одного із суперників України на майбутньому Євро-2021.

Барселона наразі не оголосила про звільнення Кіке Сетьєна. Очікується, що про звільнення 61-річного фахівця оголосять сьогодні, 17 серпня. Іспанець очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде.

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Барселона Барселона Іспанія Головне Трансфери Барселони Жозеп-Марія Бартомеу Рональд Рональд Куман Кіке Кіке Сетьєн
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