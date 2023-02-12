Роберт Фернандес, який віддав Барселоні чимало років кар'єри, опинився в лікарні.

У суботу, 11 лютого, колишнього гравця Барселони і Валенсії забрали до лікарні. 60-річний Роберт Фернандес пережив серцевий напад і був екстрено прооперований. Операція пройшла вдало. Хоч пацієнт і перебуває в лікарні, але загрози життю немає, повідомляє A Punt Esports.

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Роберт Фернандес у статусі футболіста виступав за Валенсію, Барселону, Вільяреал і Кордову. У складі Барси виграв Кубок володарів кубків 1988/89 та двічі здобув Кубок Іспанії. Після завершення кар'єри працював на адміністративних посадах – зокрема, з 2015-го по 2018 рік був спортивним директором "синьо-гранатових".

Саме в період роботи Фернандеса Барса продала Неймара і витратила майже півмільярда євро на Усмана Дембеле, Самюеля Умтіті, Нелсона Семеду, Люку Діня, Андре Гомеша та інших футболістів.

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