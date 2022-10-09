Вальядолід і Бетіс в рамках матчу 8-го туру Ла Ліги голів не забивали (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 8-й тур

Вальядолід – Бетіс – 0:0

Вилучення: Песселья, 35 (Бетіс)

Кадіс – Еспаньйол – початок о 17:15

Реал Сосьєдад – Вільяреал – початок о 19:30

Бетіс внаслідок поразки від Сельти втратив місце у зоні ЛЧ, але виїзна перемога над Вальядолідом могла б повернути андалусійців у топ-4. Втім, підопічні Мануеля Пеллегріні провалили зустріч. Цьому неабияк сприяло вилучення Пессельї вже на 35-й хвилині.

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"Вердібланкос" за весь матч провели всього 4 удари, створивши лише один небезпечний момент (голкіпер парирував постріл Каналеса з меж штрафного). Сумарно севільці награли на 0,5 очікуваних голів, а в реальності команда не забила жодного. Щоправда, і Вальядолід провалився, не зумівши реалізувати чисельну перевагу – їхні 12 пострілів потягнули на 0,57 xG. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Бетіс не зміг піднятись у зону ЛЧ, залишившись на п'ятій позиції.

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