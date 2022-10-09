Андрій Лунін близький до великої винагороди за своє терпіння на лаві запасних Реала.

Відновлення Тібо Куртуа складається не надто оптимістично, інформує Relevo.

Реал оголосив заявку на Шахтар – безальтернативний Лунін і повернення Бензема

Реал давав бельгійцю достатньо часу для вирішення проблем із сідничним нервом. Очікувалося, що Лунін ще вийде на матч ЛЧ проти Шахтаря (11 жовтня), але до Барселони (16-го) Тібо буде повністю готовий. Втім, біль періодично повертається і не дає основному кіперу Реала взятися до повноцінної роботи. Остаточний вердикт лікарі планують ухвалити у четвер (13 жовтня). Куртуа не хоче надто ризикувати здоров'ям, оскільки вже через півтора місяця розпочнеться ЧС-2022.

Нагадаємо, вчора Лунін відіграв повний матч проти Хетафе (1:0). Для нього це була перша "суха" гра у светрі Реала та перша перемога з мадридцями в чемпіонаті Іспанії.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців