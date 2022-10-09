Лунін може залишитись у основі Реала на Класіко – проблеми Куртуа дають унікальний шанс
Андрій Лунін близький до великої винагороди за своє терпіння на лаві запасних Реала.
Відновлення Тібо Куртуа складається не надто оптимістично, інформує Relevo.
Реал оголосив заявку на Шахтар – безальтернативний Лунін і повернення Бензема
Реал давав бельгійцю достатньо часу для вирішення проблем із сідничним нервом. Очікувалося, що Лунін ще вийде на матч ЛЧ проти Шахтаря (11 жовтня), але до Барселони (16-го) Тібо буде повністю готовий. Втім, біль періодично повертається і не дає основному кіперу Реала взятися до повноцінної роботи. Остаточний вердикт лікарі планують ухвалити у четвер (13 жовтня). Куртуа не хоче надто ризикувати здоров'ям, оскільки вже через півтора місяця розпочнеться ЧС-2022.
Нагадаємо, вчора Лунін відіграв повний матч проти Хетафе (1:0). Для нього це була перша "суха" гра у светрі Реала та перша перемога з мадридцями в чемпіонаті Іспанії.
Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців