Барселона втратила трьох провідних нападників через травми

Форварди Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Усман Дембеле отримали травми і можуть не зіграти проти Еспаньйола.

Барселона з долею вірогідності не зможе розраховувати на свою основну атакувальну лінію в матчі 29 туру Ла Ліги проти Еспаньйола, повідомляє Marca.

Мессі повернувся в Барселону через травму

Ліонель Мессі пошкодив коліно в матчі проти Венесуели, який Аргентина ганебно програла з рахунком 1:3. Суарес вилетів у виїзному матчі з Бетісом, а Дембеле травмувався в поєдинку Ліги чемпіонів з Ліоном.

Якщо аргентинець з уругвайцем ще можуть встигнути відновитись, то на Усмана наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде точно може не розраховувати. Є шанс, що на полі з'являться Малком та Кевін-Прінс Боатенг.