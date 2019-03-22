Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

Збірна Аргентини у товариському матчі поступилася Венесуелі.

Товариські матчі

Аргентина – Венесуела – 1:3

Голи: Л. Мартінес, 59 – Рондон, 6, Мурільйо, 44, Дж. Мартінес, 75

Мессі презентував нову форму збірної Аргентини

Матч в Мадриді на Ванда Метрополітано став для капітана аргентинців Ліонеля Мессі першим після повернення в національну команду. Лео заради такої нагоди навіть збрив бороду, але це його команді не допомогло.

Соломон Рондон вивів Венесуелу вперед вже на 6-й хвилині матчі, а перед свистком на перерву Жон Мурільйо подвоїв перевагу номінальних гостей.

В середині другого тайму Лаутаро Мартінес подарував "альбіселестес" надію врятувати матч, але Джозеф Мартінес невдовзі забив із пенальті і встановив остаточний рахунок.

Наступний матч збірна Аргентини зіграє 26 березня проти Марокко, у Венесуели ж наступна зустріч запланована на 6 червня проти Мексики.