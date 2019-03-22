toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

22 березня 23:55 724 Читать на русском
Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі
Аргентина – Венесуела – 1:3

Збірна Аргентини у товариському матчі поступилася Венесуелі.

 

Товариські матчі

Аргентина – Венесуела – 1:3

Голи: Л. Мартінес, 59 – Рондон, 6, Мурільйо, 44, Дж. Мартінес, 75

Мессі презентував нову форму збірної Аргентини

Матч в Мадриді на Ванда Метрополітано став для капітана аргентинців Ліонеля Мессі першим після повернення в національну команду. Лео заради такої нагоди навіть збрив бороду, але це його команді не допомогло.

Соломон Рондон вивів Венесуелу вперед вже на 6-й хвилині матчі, а перед свистком на перерву Жон Мурільйо подвоїв перевагу номінальних гостей.

В середині другого тайму Лаутаро Мартінес подарував "альбіселестес" надію врятувати матч, але Джозеф Мартінес невдовзі забив із пенальті і встановив остаточний рахунок.

Наступний матч збірна Аргентини зіграє 26 березня проти Марокко, у Венесуели ж наступна зустріч запланована на 6 червня проти Мексики.

Теги
Венесуела Венесуела Аргентина Аргентина Товариські матчі Аргентина - Венесуела Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
41
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук