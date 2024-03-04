Зустріч проти Атлетіка (0:0) у 27 турі обернулася для "кулес" справжньою катастрофою. Хаві був змушений провести дві заміни через травми Френкі де Йонга та Педрі.

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Після матчу наставник Барселони сказав, що їхні травми можуть нести серйозний характер. Як мінімум в найближчому матчі чемпіонату де Йонг та Педрі участі не візьмуть. Крім того, Хаві та Араухо отримали жовті карти, які стали для них п'ятими у поточному сезоні, тому вони автоматично пропустять наступну зустріч.

У лазареті Барселони наразі перебувають також Гаві, Маркос Алонсо та Алехандро Бальде. Щодо Феррана Торреса, то він має повернутися до тренувань на цьому тижні.

Нагадаємо, що "блаугранас" у 28 турі зіграє проти Мальорки, яка сенсаційно здобула перемогу над командою Довбика та Циганкова з рахунком 1:0.

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