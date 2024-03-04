Встреча против Атлетика (0:0) в 27 туре обернулась для "кулес" настоящей катастрофой. Хави был вынужден провести две замены из-за травм Френки де Йонга и Педри.

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После матча наставник Барселоны сказал, что их травмы могут нести серьезный характер. Как минимум в ближайшем матче чемпионата де Йонг и Педри участия не примут. Кроме того, Хави и Араухо получили желтые карты, которые стали для них пятыми в текущем сезоне, поэтому они автоматически пропустят следующую встречу.

В лазарете Барселоны сейчас находятся также Гави, Маркос Алонсо и Алехандро Бальде. Что касается Феррана Торреса, то он должен вернуться к тренировкам на этой неделе.

Напомним, что "блаугранас" в 28 туре сыграет против Мальорки, которая сенсационно одержала победу над командой Довбика и Цыганкова со счетом 1:0.

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