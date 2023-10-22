Перспективний іспанець перебрався в команду Андреа Пірло минулого літа. Орендна угода передбачала обов'язковий викуп, якщо Педрола зіграє за Сампдорію щонайменше 10 матчів. Гра з Козенцою стала десятою.

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Генуезці заплатять за цей трансфер 3 мільйони євро. Водночас Барселона зможе повернути Естаніса, але тоді доведеться заплатити вже 7 мільйонів євро. Якщо ж форвард перейде в якийсь інший клуб, то каталонці отримають 50% від суми. Ці пункти угоди будуть чинними до 2025 року, повідомляє Фабріціо Романо.

Таким чином Барселона застрахувала себе від повторення історії з Мауро Ікарді. Той також перебрався в Сампдорію з Ла Масії. На Апеннінах аргентинець виріс у топ-форварда, за якого Інтер платив 13 млн, а ПСЖ – 50. Естаніс Педрола почав дуже добре. В його активі вже три голи.

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