Перспективный испанец перебрался в команду Андреа Пирло прошлым летом. Арендное соглашение предусматривало обязательный выкуп, если Педрола сыграет за Сампдорию не менее 10 матчей. Игра с Козенцой стала десятой.

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Генуэзцы заплатят за этот трансфер 3 миллиона евро. В то же время, Барселона сможет вернуть Эстаниса, но тогда придется заплатить уже 7 миллионов евро. Если же форвард перейдет в какой-нибудь другой клуб, то каталонцы получат 50% от суммы. Эти пункты соглашения будут действовать до 2025 года, сообщает Фабрицио Романо.

Таким образом Барселона застраховала себя от повторения истории с Мауро Икарди. Тот тоже перебрался в Сампдорию из Ла Масии. На Апеннинах аргентинец вырос в топ-форварда, за которого Интер платил 13 млн, а ПСЖ – 50. Эстанис Педрола начал очень хорошо. В его активе уже три гола.

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