Альмерія несподівано здолала Барселону в рамках 23-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Здавалося, нічия у мадридському дербі мала б мотивувати Барселону докласти максимум зусиль, щоб збільшити відрив від Реала до 10 очок. Натомість каталонці зазнали лише другої поразки в нинішньому сезоні Ла Ліги.

Барселона сенсаційно програла Альмерії – підопічні Хаві видали один з найгірших матчів сезону

Альмерія до звітного матчу перебувала в зоні вильоту, але зуміла шокувати фаворита. Усе вирішив гол Ель-Білаля Туре. Хоча, слід зауважити, що більш справедливим підсумком зустрічі була б нічия. Барселона щонайменше на один гол таки награла.