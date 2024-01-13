У головного тренера Барселони Хаві виникли кадрові проблеми перед фінальною грою з Реалом за Суперкубок Іспанії.

Жоау Канселу отримав пошкодження в матчі проти Лас-Пальмаса напочатку 2024 року. Попри травму, португалець став частиною команди, яка полетіла до Саудівської Аравії. Очікувалось, що захисник встигне відновитися до фіналу.

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Як повідомляє AS, Канселу продовжує відновлення від розтягнення хрестоподібної зв'язки правого коліна. Під час першого тренування з основою Барселони виявилося, що португалець досі не в формі і не може взяти участь у фінальному матчі.

Нагадаємо, що гра між каталонцями та Реалом відбудеться 14 січня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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