У главного тренера Барселоны Хави возникли кадровые проблемы перед финальной игрой с Реалом за Суперкубок Испании.

Жоау Канселу получил повреждение в матче против Лас-Пальмаса в начале 2024 года. Несмотря на травму, португалец стал частью команды, которая полетела в Саудовскую Аравию. Ожидалось, что защитник успеет восстановиться до финала.

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Как сообщает AS, Канселу продолжает восстановление от растяжения крестообразной связки правого колена. Во время первой тренировки с основой Барселоны оказалось, что португалец до сих пор не в форме и не может принять участие в финальном матче.

Напомним, что игра между каталонцами и Реалом состоится 14 января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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