Барселона встановила вагомий цінник на Коутінью

Потенційним покупцям півзахисника Барселони Філіппе Коутінью потрібно буде значно витратитись на придбання бразильця.

Барселона має намір отримати 120 млн євро за Коутінью, повідомляє Mundo Deportivo.

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Таким чином каталонці хочуть повернути таку ж суму, яка була сплачена за бразильця Ліверпулю взимку 2018 року. Серед потенційних претендентів на 27-річного хавбека: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та ПСЖ.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

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