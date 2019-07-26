toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УПЛ ДИНАМО - ШАХТАР

Барселона встановила вагомий цінник на Коутінью

21:56 411 Читать на русском
Барселона встановила вагомий цінник на Коутінью
Філіппе Коутінью / Фото UEFA

Потенційним покупцям півзахисника Барселони Філіппе Коутінью потрібно буде значно витратитись на придбання бразильця.

Барселона має намір отримати 120 млн євро за Коутінью, повідомляє Mundo Deportivo.

Клопп пояснив, чому Ліверпуль не буде повертати Коутінью

Таким чином каталонці хочуть повернути таку ж суму, яка була сплачена за бразильця Ліверпулю взимку 2018 року. Серед потенційних претендентів на 27-річного хавбека: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та ПСЖ.

В минулому сезоні Прімери Коутінью провів 34 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
Будучность – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу 2-го раунду кваліфікації ЛЄ – як це було
00:05
15454
Теги
Іспанія Ліверпуль Ліверпуль Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Арсенал
01:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук