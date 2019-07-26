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Барселона установила весомый ценник на Коутиньо

21:56 152 Читати українською
Барселона установила весомый ценник на Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Фото UEFA

Потенциальным покупателям полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо нужно будет значительно потратиться на приобретение бразильца.

Барселона намерена получить 120 млн евро за Коутинью, сообщает Mundo Deportivo.

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Таким образом каталонцы хотят вернуть ту же сумму, которая была оплачена за бразильца Ливерпулю зимой 2018 года. Среди потенциальных претендентов на 27-летнего хавбека: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и ПСЖ.

В прошлом сезоне Примеры Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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Испания Ливерпуль Ливерпуль Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Барселона Барселона Трансферы Барселоны
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