Команда Хаві Ернандеса без проблем упоралася з середняком турнірної таблиці (4:0). Дивіться відео голів і огляд поєдинку Барселона – Осасуна.

Ще до перерви "синьо-гранатові" відвантажили суперникам три м'ячі. Ферран Торрес забив з пенальті, а потім відзначився і з гри. Обамеянг довів рахунок до розгромного, а Усман Дембеле записав до свого активу два асисти.

Барселона розгромила Осасуну – Торрес оформив дубль, Дембеле віддав два асисти

У другому таймі забив і Рікард Пуч. Молодий хавбек виявився вже 22-м гравцем Барселони, який став автором забитого м'яча у поточному розіграші Ла Ліги. Це рекорд XXI сторіччя в Іспанії, повідомляє Opta.

Каталонці перевершили досягнення Реала в сезоні 2019/20. Тоді за мадридський клуб у матчах чемпіонату забив 21 футболіст.

Ця перемога стала для команди Хаві четвертою поспіль. Барса набрала 51 очко і повернула собі третє місце. Осасуна посідає 11-ту позицію.