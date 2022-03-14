Команда Хави Эрнандеса без проблем справилась с середняком турнирной таблицы (4:0). Смотрите видео голов и обзор поединка Барселона – Осасуна.

Еще до перерыва "сине-гранатовые" отгрузили соперникам три мяча. Ферран Торрес забил с пенальти, а затем отличился и с игры. Обамеянг довел счет до разгромного, а Усман Дембеле записал в свой актив два ассиста.

Барселона разгромила Осасуну – Торрес оформил дубль, Дембеле отдал два ассиста

Во втором тайме забил и Рикард Пуч. Молодой хавбек оказался уже 22-м игроком Барселоны, ставшим автором забитого мяча в текущем розыгрыше Ла Лиги. Это рекорд XXI столетия в Испании, сообщает Opta.

Каталонцы превзошли достижение Реала в сезоне 2019/20. Тогда за мадридский клуб в матчах чемпионата забил 21 футболист.

Эта победа стала для команды Хави четвертой подряд. Барса набрала 51 очко и вернула себе третье место. Осасуна занимает 11-ю позицию.