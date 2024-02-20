"Ви впевнені, що Хаві піде в кінці сезону, а не раніше? Я маю на увазі, що він знає цей клуб, він вийшов із цього клубу. Він досяг такого успіху. Це був такий чудовий період із Хаві у команді. Кожен уболівальник Барселони завжди любитиме його за те, що він зробив.

Хаві розсекретив причини останніх успіхів Барселони

Тепер, як тренер Хаві знає, наскільки це складно. Я знаю дуже багатьох менеджерів, які мають труднощі, попри те, що вони могли зробити до цього. Барселона має стільки проблем на полі і за його межами. У цьому клубі так складно здобути спокій. Ви можете виграти Лігу чемпіонів, ви можете виграти Ла Лігу, але протягом наступних шести місяців все може змінитися.

За останні кілька місяців Хаві скиглив і скаржився на багато чого – рефері, гроші, деякі гравці не підходять, а інші – не викладаються на 100%. Він завжди намагався знайти різні причини того складного сезону, що вони переживають. Він сказав, що його не цінують, але це ціна, яку доводиться платити, коли керуєш великими клубами. Є так багато великих менеджерів із чудовими досягненнями, безліччю титулів, але раптово погода змінюється. Це ціна, яку доводиться платити, якщо ви хочете керувати топ-клубами", – цитує Петі As.