Керівництво каталонців встановили біля домашньої арени, яка закрита на реконструкцію, тимчасовий музей та магазин, в якому продають шматочки поля Камп Ноу.

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Як повідомляє Relevo, ціна невеличкого сувеніра становить від 20 до 420 євро. Оригінальність шматочків підтверджена нотаріусом та має сертифікат. На офіційному сайті Барселони фанати влаштували справжній ажіотаж і деяких позицій вже немає в наявності.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Барселона проводить домашні матчі на Олімпійському стадіоні. Реконструкція Камп Ноу має завершитися в листопаді 2024 року.

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