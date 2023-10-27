Наставник Жирони Мічел визначився щодо участі Артема Довбика та Віктора Циганкова у сьогоднішньому матчі Ла Ліги проти Сельти.

Довбик вчергове вийде у стартовому складі Жирони – тепер на поєдинок проти Сельти, повідомляє видання Lesportiu.

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А от Циганков, скоріш за все, залишиться на лаві запасних – Мічел не бажає ризикувати здоров'ям українця, хоча він вже відновився від травми.

До слова, матч Жирона – Сельта відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, початок о 22:00. Наразі жиронці розділяють перше місце з Реалом – в обох команд по 25 очок.

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