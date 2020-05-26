Барселона готова віддати Дембеле за безцінь – каталонці розчаровані чемпіоном світу

Інтерв’ю — 12:00 984
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"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України
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Битва стилів, найпотужніша молодь проти зірок світового рівня – титульний матч Баварії та Борусії знову в центрі планетиНімеччина — 08:00 1177
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Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівцяУкраїна — 25 трав 2998
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Шахтар – Динамо: ЗМІ назвав дату та місце проведення КласичногоУкраїна — 25 трав 17237
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УПЛ повернеться у заплановані терміни: рестарт з хітом Шахтар – ДинамоУкраїна — 25 трав 9262