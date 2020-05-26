Барселона готова віддати Дембеле за безцінь – каталонці розчаровані чемпіоном світу

Форвард Барселони Усман Дембеле так і не зумів засяяти у столиці Каталонії.

Барселона не має наміру продовжувати співпрацю з Усманом Дембеле та може його продати за 40 млн євро, повідомляє Caught Offside.

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Це більш ніж втричі нижча сума за затрати каталонців на придбання француза у Борусії Д (125 млн євро). Усман не може закріпитись у стартовому складі Барси, 23-річного гравця переслідують травми.

У нинішньому сезоні Прімери Дембеле провів лише 5 поєдинків. Головними претендентами на гравця назимають англійські Арсенал та Манчестер Юнайтед.

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