Барселона визначилась із сумою, яку може заплатити за Неймара – такий сценарій буде збитковим для ПСЖ

Барселона не залишає спроб підписати бразильського форварда Неймара.

Керівництво каталонців зацікавлене у підписанні зірки ПСЖ, але не готове витрачати на це великі гроші, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Барселона не буде платити за цей трансфер більше, ніж 200 мільйонів євро. У столиці Каталонії вважають, що Неймар за час, проведений в ПСЖ, знизив свій рівень гри. До того ж позафутбольні скандали також негативно вплинули на його вартість.

Також зазначається, що "синьо-гранатові" не готові зберегти зарплату бразильця на тому ж рівні. У Парижі Ней отримує 36 млн євро на сезон. Заради повернення в Барселону форвард повинен знизити свої вимоги.

Нагадаємо, Неймар влітку 2017 року перейшов у ПСЖ саме з Барселони. Каталонці отримали за форварда рекордні 222 млн євро.

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