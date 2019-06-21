Барселона пропонує за Неймара 100 млн євро і Коутінью, – ЗМІ

Барселона не залишає спроб підписати бразильського форварда Неймара.

Барселона зробила парижанам пропозицію щодо трансферу Неймара. Барселона запропонувала ПСЖ 100 мільйонів євро, а також права на півзахисника Філіппе Коутінью, передає Sport.es.

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Зазначається, що клуби не контактують безпосередньо через погані відносини. У цьому їм допомагають агенти Піні Захаві і Кіа Джурабчіан. Переговори просуваються краще, ніж очікувалося.

Додається, що ПСЖ подобається варіант з переходом Коутінью, а Барселона хоче повернути Неймара. Каталонці також запропонували французам вибрати когось з пари Ракітіч-Умтіті, щоб заплатити ще менше, проте варіант з обміном на Коутінью і ще 100 млн євро є найбільш імовірним.

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