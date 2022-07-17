Переходом Роберта Лєвандовскі трансферна кампанія Барселони не завершена. "Блаугранас" ще раніше підписали вільними агентами Андреаса Крістенсена і Франка Кессьє, але й на цьому не планують зупинятися.

Nike переплутав Барселону з ПСЖ – епічний конфуз від світового гіганта

На черзі – підсилення оборони. Барса налаштована завершити переходи двох захисників. Це Сесар Аспілікуета і Маркос Алонсо з Челсі, а також Жюль Кунде із Севільї. Каталонці оптимістично налаштовані щодо цих футболістів, повідомляє Mundo Deportivo.

Крім того, Барса цікавиться 18-річним Керні Чуквуемекою з Астон Вілли. Молодий центральний хавбек зіграв за першу команду біргмінгемців вже 16 матчів і віддав 1 асист. Нещодавно він став чемпіоном Європи U-19 у складі збірної Англії. При цьому Чуквуемека забив на турнірі 3 голи і віддав 2 асисти, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Окрім Барселони, ним цікавиться і ПСЖ.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд