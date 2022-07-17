Переходом Роберта Левандовски трансферная кампания Барселоны не завершена. "Блаугранас" еще раньше подписали свободными агентами Андреаса Кристенсена и Франка Кессье, но и на этом не планируют останавливаться.

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На очереди – усиление обороны. Барса настроена завершить переходы двух защитников. Это Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо из Челси, а также Жюль Кунде из Севильи. Каталонцы оптимистично настроены по отношению к этим футболистам, сообщает Mundo Deportivo.

Кроме того, Барса интересуется 18-летним Кэрни Чуквуэмекой из Астон Виллы. Молодой центральный хавбек сыграл за первую команду биргмингемцев уже 16 матчей и отдал 1 ассист. Недавно он стал чемпионом Европы U-19 в составе сборной Англии. При этом Чуквуэмека забил на турнире 3 гола и отдал 2 ассиста, став вторым бомбардиром чемпионата. Кроме Барселоны, им интересуется и ПСЖ.

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