Каталонський клуб не збирається продовжувати контракт з капітаном Серхі Роберто, стверджує AS.

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Універсал мав покинути Камп Ноу вільним агентом ще минулого літа, але Хаві Ернандес наполіг на збереженні лідера роздягальні. Барселона і 31-річний Роберто погодили новий контракт на один сезон зі зменшенням зарплатні. Втім, нікуди не ділась травматичність вихованця "кулес" – всього 716 хвилин на полі, 3 голи і один асист. Нещодавно стало відомо про відхід Хаві в кінці сезону, тому Роберто залишився без протекції і, найімовірніше, буде шукати нове місце роботи.

Додамо, що Серхі перебуває в структурі Барселони з 2006 року. У складі першої команди наразі провів 363 матчі і виграв 22 трофеї. Роберто є автором одного з найкультовіших голів в історії клубу – він довершив суперкамбек 6:1 проти ПСЖ у другому матчі 1/8 фіналу ЛЧ 2016/17.

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