Каталонский клуб не намерен продлевать контракт с капитаном Серхи Роберто, утверждает AS.

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Универсал должен был покинуть Камп Ноу свободным агентом еще прошлым летом, но Хави Эрнандес настоял на сохранении лидера раздевалки. Барселона и 31-летний Роберто согласовали новый контракт на один сезон с уменьшением зарплаты. Впрочем, никуда не делась травматичность воспитанника "кулес" – всего 716 минут на поле, 3 гола и один ассист. Недавно стало известно об уходе Хави в конце сезона, поэтому Роберто остался без протекции и, вероятнее всего, будет искать новое место работы.

Серхи находится в структуре Барселоны с 2006 года. В составе первой команды пока провел 363 матча и выиграл 22 трофея. Роберто является автором одного из самых культовых голов в истории клуба – он завершил суперкамбек 6:1 против ПСЖ во втором матче 1/8 финала ЛЧ 2016/17.

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