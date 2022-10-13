Барселона після двох поспіль поразок опустилася на третє місце в групі C, відставши від Інтера на три очки. Ще одна поразка знову відправила б каталонців у Лігу Європи, та і на нічию в таких умовах ніхто б із "блаугранас" не погодився. У поєдинку з міланцями на Камп Ноу була потрібна тільки перемога.

Після важкого матчу проти Сельти тренерський штаб Барси повернув у основу Піке, Еріка Гарсію та Серджі Роберто. Крім того, замість Ферана Торреса в старі прогнозовано з'явився Дембеле, який по ходу матчі мінявся з Рафіньєю флангами – але здебільшого грав зліва. Сімоне Індзагі, своєю чергою, виставив усіх доступних лідерів – а обходитись довелося без Лукаку, Корреа й Брозовіча.

В першому таймі Барселона володіла ініціативою, тримаючи м'яч 57% ігрового часу й завершивши його з рахунком 15:4 за ударами. Втім, у стартові 30 хвилин перевага каталонців була не такою очевидною – господарі були активнішими, але за гостротою і кількістю моментів Інтер зовсім не поступався. Вже на 8-й хвилині Лаутаро увірвався на правий край штрафного й пробив під ближню стійку, влучивши у зовнішній бік сітки, однак там був офсайд.

На 17-й Джеко прийняв подачу від Чалханоглу зі стандарту й вистрілив у поперечку, від якої м'яч вилетів на лінію воріт. Де Врей намагався добити, але не вдалося. На 25-й досить щільний удар з дистанції вдався Мхітаряну, а на 28-й Дюмфріс завершив контратаку 3-в-2 – він опинився прямо перед тер Штегеном і пробив низом. В обох випадках голкіпер врятував Барсу.

Підопічні Хаві теж мали круті шанси. Так, на 9-й хвилині зустрічі Онана не зміг перехопити подачу Рафіньї з кутового, дозволивши Лєвандовскі замкнути ударом головою в порожні ворота. Міланців врятував Мхітарян, який стояв на стрічці. На 11-й Рафінья непогано стріляв з-за меж карного майданчика над поперечкою, а на 26-й Дембеле підхопив відскок на лінії півкола й красиво закрутив м'яч у дев'ятку – Онана дістав!

В останній третині першого тайму Барса зуміла притиснути Інтер, видавши один із найпотужніших ігрових відрізків у поточному розіграші ЛЧ. Моменти сипались, як із рогу достатку. Так, на 30-й хвилині Онана відбив перед собою лонгшот Серджі Роберто, а Лєвандовскі трішечки не встиг на добивання. На 36-й Рафінья отримав м'яку закидушку від Лєвандовскі, поклав корпус і метрів з 11-ти бахнув у лівий нижній – поруч зі стійкою!

На 39-й Педрі зачепився за рикошет після пострілу Дембеле, пробивши з лівого кута воротарського в Онану. Добити в порожні ворота не вдалося через падіння, за яке не дали пенальті. Зрештою, на 40-й хвилині господарі дотиснули Інтер: Рафінья прорвавя правим флангом крізь Ді Марко й виконав простріл на Роберто, той увійшов у штрафний і покотив вздовж лінії воротарського, а Дембеле замкнув – 1:0! На 43-й Усман міг і другий забити, закрутивши м'яч з дистанції у дальній кут, але точності забракло.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Барселони в рахунку й за колосальної переваги "блаугранас" в гостроті. За такого футболу "нерадзуррі" виглядали приреченими – і тим більш несподіваним став їхній гол на старті другого тайму. Бастоні на 50-й хвилині виконав подачу з лівого флангу, Піке не створив лінію офсайду, а Гарсія не встежив за ривком Барелли – Ніколо прийняв м'яч і другим дотиком вистрілив у ближню дев'ятку. 1:1!

Здавалося, що зараз Барса притисне міланців. Дійсно, вже на 52-й хвилині Педрі зачепився за закидушку з глибини й ефектно скинув м'яч потилицею на лінію карного майданчика. Лєвандовскі бахнув з лету в правий верхній кут, але не влучив. Втім, у наступні 20 хвилин гострих епізодів біля воріт Онана не виникало – а от Інтер раз за разом змушував Камп Ноу хапатись за голову.

Так, на 56-й хвилині Джеко отримав переведення на край штрафного й пробив з близької відстані, однак Гаві в останню мить накрив удар. На 57-й Де Врей замикав подачу з кутового, спрямувавши м'яч під руку тер Штегену, але Марк-Андре все одно парирував. На 60-й Дюмфріс виходив практично віч-на-віч з голкіпером – втім, замість удару Дензел виконав невдалий простріл.

Не забивши у кількох "вірнячках", Інтер забив з доволі випадкового епізоду. На 62-й хвилині Чалханоглу скористався обрізкою Бескетса, розігнавши контратаку з пасом на лінію штрафного в ноги Лаутаро Мартінес. Ерік Гарсія не зміг накрити аргентинця, а той вистрілив у правий нижній кут – м'яч влучив у стійку й від неї залетів у ворота. 1:2! У повітрі запахло вильотом Барселони в Лігу Європи.

Хаві одразу провів заміни. В наступні 10 хвилин на полі з'явились Де Йонг, Фаті, Бальде й Кессьє. Каталонці пішли уперед, однак створення моментів давалося дуже натужно. До 70-ї хвилини пригадується тільки кволий лонгшот Дембеле в руки голкіперу та гол Лєвандовскі після відскоку від Дембеле – взяття воріт скасували через явний офсайд. На 72-й хвилині Лєвандовскі вже стріляв по-дорослому, спрямовуючи м'яч з правого краю штрафного в дальній нижній, але Онана парирував.

Сімоне Індзагі в середині другого тайму кинув у бій Госенса й Белланову. Не можна сказати, що це змінило хід зустрічі – Барселона все одно лізла уперед, не випускаючи Інтер за межі його третини поля. Тим не менш, удари каталонців втратили гостроту, а єдиний реально небезпечний епізод з потенційним виходом Дембеле віч-на-віч завершився офсайдом.

На 82-й хвилині господарям таки вдалося дотиснути Інтер: Лєвандовскі замкнув подачу з кутового й влучив у Де Врея, підхопив відскок і першим же дотиком вистрілив низом – м'яч рикошетом від захисника влетів у ворота. 2:2! Втім, всього через сім хвилин Камп Ноу затих у шоці: Онана вибив м'яч уперед, Латуро зачепився і протягнув його вперед, після чого виконав простріл – Госенс же замкнув його. 2:3! Всі міланці вибігли з технічної зони святкувати вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.

За передчасне святкування гості були покарані. Ні, не картками. Голом! Неймовірно, однак всього через три хвилини Ерік Гарсія завантажив м'яч у карний майданчик, а Лєвандовскі перестрибнув захисників і пробив головою в ближню дев'ятку – 3:3!

Тепер тріумфували каталонці, але вже на 90+5-й Лаутаро Мартінес створив контратаку з розрізним пасом на свіжого Асслані – міланці вийшли 2-в-1 на ворота тер Штегена, Асслані пробив у дальній нижній кут. Марк-Андре парирував ногою!

Зрештою, ця фантастична перестрілка була завершена. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Інтер залишається на другій позиції з 7 очками, а Барса йде третьою з 4 заліковими балами. "Блаугранас" все одно близькі до ЛЄ, але шанси на плей-офф ЛЧ зберігаються.