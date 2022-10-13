Куртуа не проводив повноцінне тренування перед Ель Класіко, яке відбудеться в неділю, 16 жовтня, повідомляє журналіст Мельхор Руїс. Шанси Луніна зіграти проти Барселони зростають.

Лунін має план, як стати основним кіпером Реала – таке було у Дніпрі

Українець навпаки посилено готується до важливого матчу. Андрій настільки сконцентрований на роботі, що зачепив камеру Реала, ловлячи м'яч в падінні.

Клубні журналісти пожартували в соцмережах: "Мадридісти, знаєте хороший магазин фототехніки? Схоже, нам знадобиться нова камера".

Через травму Куртуа зіграв вже 4 матчі за Реал в цьому сезоні. З українцем у воротах команда здобула дві перемоги та розписала дві нічиї.