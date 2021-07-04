Португальський талант перебрався до Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Вовки" орендували Трінкау на рік із правом викупу. Вінгер вирушив на Туманний Альбіон. До табору Вулвз він приєднається після карантину. Трінкау став 9-м португальцем у складі мідлендців. Окрім того, португальця Ешпіріту Санту на посаді керманича команди змінив інший співвітчизник – Бруну Лаже.

У сезоні 2020/21 Франсішку Трінкау провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Минулого літа Барса віддала за нього 31 млн євро.

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