Португальский талант перебрался в Вулверхэмптон, сообщает официальный сайт клуба.

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"Волки" арендовали Тринкау на год с правом выкупа. Вингер отправился на Туманный Альбион. К лагерю Вулвз он присоединится после карантина. Тринкау стал 9-м португальцем в составе мидлендцев. Кроме того, португальца Эшпириту Санту в должности наставника команды сменил другой соотечественник – Бруну Лаже.

В сезоне 2020/21 Франсишку Тринкау провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Прошлым летом Барса отдала за него 31 млн евро.

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