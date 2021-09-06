Збірна Аргентини "здихалася" гравців, які спричинили скандал у матчі проти Бразилії
6 вересня 23:43 - Читать на русском
Аргентинська федерація футболу вирішила не випробувати долю вдруге.
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Четверо представників АПЛ отримали дозвіл повернутися в розташування своїх клубів, інформує прес-служба AFA.
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Йдеться про Мартінеса, Буендії (обидва – Астон Вілла), Ло Чельсо і Ромеро (обидва – Тоттенхем). Саме ці гравці спричинили скандал у перерваному матчі відбору ЧС проти Бразилії. Поліція виводила їх прямо з поля через порушення правил карантину.
Додамо, що в наступному турі відбору аргентинці повинні приймати збірну Болівії.
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