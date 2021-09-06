Четверо представників АПЛ отримали дозвіл повернутися в розташування своїх клубів, інформує прес-служба AFA.

Бразилія – Аргентина: ФІФА взяла під свій контроль вирішення долі скандального матчу

Йдеться про Мартінеса, Буендії (обидва – Астон Вілла), Ло Чельсо і Ромеро (обидва – Тоттенхем). Саме ці гравці спричинили скандал у перерваному матчі відбору ЧС проти Бразилії. Поліція виводила їх прямо з поля через порушення правил карантину.

Додамо, що в наступному турі відбору аргентинці повинні приймати збірну Болівії.

ЧС-2022, відбір: дубль екс-форварда Шахтаря не зупинив Уругвай, Куадрадо врятував Колумбію